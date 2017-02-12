Devleri boş geçmiyor!

Bursa’ya beraberliği getiren Batalla, kariyeri boyunca ‘4 Büyükler’e karşı 13. golünü attı. Arjantinli yıldız, F.Bahçe ağlarını ise 4. kez havalandırdı. Batalla, ilk yarıda Kadıköy’de Timsah’ın 1-0 kazandığı maçta 3 puanı getiren golü kaydetmişti. 33 yaşındaki ‘10 numara’, bu sezon ligde 7 gol, 5 asistle, toplam 22 gol atan Bursa’nın skor yüküne müthiş bir katkı sağladı.