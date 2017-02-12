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"En küçük endişem yok"
12 Şubat 2017 , 09:20
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Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası Fikret Orman, ligde haftayı puansız kapatmalarının kendisini üzdüğünü söyledi. Başkan Fikret Orman, “Bu kayıp hiç hesapta yoktu. Hepimiz için sürpriz bir sonuç aldık. Ama hocamız ve takımımıza inancım tam. Şampiyonluk bizim olacak” diye konuştu
Spor Toto Süper Lig’de mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasından 2-1’lik skorla mağlup ayrılan Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, bu yenilginin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Fenerbahçe derbisinde aldıkları yenilgi sonrasında Karabük’e moral tazelemek için gittiklerini söyleyen Orman, “Bu kayıp hiç hesapta yoktu. Hepimiz için oldukça sürpriz bir skor oldu. İlk yarıda rakip kalede etkili olmakta zaman zaman güçlük yaşadık. İkinci yarıda da rakibin golleri geldi. Aboubakar, oyuna girmesiyle olumlu bir hava kattı ama puan için yeterli olmadı” dedi.
‘Sonuna kadar güveniyoruz’
Karabük mağlubiyetine rağmen ligin sonunda mutlu sona ulaşan taraf olacaklarından emin olduğunu söyleyen Başkan, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hocamız Şenol Güneş ve oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Şampiyonluk konusunda en küçük endişem yok. Takımımıza inancım tam” dedi. (Fanatik)
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