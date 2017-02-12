Flaş iddia! Yeni teknik direktör...

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup olan Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink ile yolların ayrılacağını ve Hollandalı teknik adamın yerine sarı kırmızılıların eski oyuncusu Hasan Şaş'ın getirileceğiini söyledi.

Tüzemen, "Hasan Şaş'ın salı günü göreve başlayacağını duydum. Ben öyle duydum locada" dedi.