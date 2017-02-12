Futbolcular isyan etti!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.

Siyah-beyazlılar, “Şampiyon olmayalım diye herkes üstümüze gelmeye başladı. Penaltımız verilmezse, yediğimiz gol ofsayt olursa tabii ki kötü oynamış oluruz. Sen ver penaltımızı bak nasıl iyi oynuyoruz!” diye sitemde bulundu.

Ligde ilk olarak Kasımpaşa’ya mağlup olarak yenilmezlik unvanını kaybeden Beşiktaş’ta, Kardemir Karabükspor mağlubiyeti bardağı taşırdı. Futbolcular, maçın hakemi Halis Özkahya’ya isyan etti.

Devre arasında Dany’nin eline çarpan topun, penaltıya neden olduğunu konuşan siyah-beyazlıların, maç sonunda ise soyunma odasında, “Hakem penaltımızı verse, şu an başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Bir pozisyon daha ne kadar penaltı olabilir ki” dedikleri ifade edildi.

Sen ver penaltıyı!

Maçtan sonra Kardemir Karabükspor’un attığı ilk golün ofsayt olduğunu da öğrenince iyice çileden çıkan Beşiktaşlı futbolcuların, “Bu kadar da olmaz. Şampiyon olmayalım diye herkes üstümüze gelmeye başladı. Bir de bu hakem hataları olunca nasıl isyan etmeyelim? Penaltımız verilmezse, yediğimiz gol ofsayt olursa, tabi ki kötü oynamış oluruz. Sen ver penaltımızı bak nasıl iyi oynuyoruz!” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

O sırada soyunma odasına giren teknik direktör Şenol Güneş’i karşılarında gören futbolcuların, “Hocam hiç bir bahanemiz olmamalı. Kötü oynadık ama hakemi de herkes gördü” dedikleri ortaya çıktı. Takımın kötü oynadığını fakat artık bu maçın unutulması gerektiğini söyleyen Güneş’in ise, “Dersler çıkaracağımız bir maç. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var. Bu olumsuz havadan bir an önce çıkmalıyız” dediği öğrenildi. (Milliyet)