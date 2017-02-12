Galatasaray bayram etti!

Riekerink ile yönetim dün futbolcularla bir araya geldi, Kayserispor maçının önemini anlattı. Sarı-kırmızılılar, “Beşiktaş önceden şampiyon ilan edilmişti ama gördünüz” diyerek her takımın tehlikeli olabileceği dile getirildi.

Beşiktaş, Karabük’te yenildi, bu Galatasaray’a adeta doping oldu. Siyah-beyazlıların kaybetmesiyle aradaki puan farkını azaltma şansı yakalayan sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik direktör Jan Olde Riekerink hemen harekete geçti.

Florya’da dün kampta futbolcularla bir araya gelen teknik kadro ve yönetim, “Beşiktaş’ın yenilgisi de gösterdi ki, bu yarış devam edecek. Beşiktaş önceden şampiyon ilan edilmişti ama gördünüz. Önümüzdeki 3 maç çok önemli. Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynadıktan sonra Beşiktaş ile sahamızda karşı karşıya geleceğiz. Bu üç maçı kazanmak, belki de bizi liderliğe taşıyacak. Başakşehir de bu süreçte puan kaybedecektir” ifadelerini kullandı.

Tehlikeli biri takım

Oyunculara ilk planda Kayserispor ile bugün yapacakları maçın önemini anlatan sarı-kırmızılılar, Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor’un çok tehlikeli bir takım haline geldiğini dile getirdi. (Milliyet)