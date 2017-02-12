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Galatasaray'da kritik toplantı!
12 Şubat 2017 , 23:01
AJANSSPOR - Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği Kayserispor maçı sonrası yönetim yeni bir toplantı yapma kararı aldı. Dursun Özbek ve yönetimin önde gelenleri, kulübün geleceği ve gündemdeki konuları ayrıntılı bir şekilde görüşecek.
Maçın ardından beIN Sports'un haberine göre; Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun yanı sıra toplantıda Mehmet Özbek'in de yer alacağı öğrenildi. Toplantı sonrası sürpriz gelişmeler olup olmayacağı ise merak konusu oldu.
Öte yandan kulübün yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, "Hoca konusunda hiç kimse ile görüşmedik. Igor Tudor ile ilgi alakamız da olmadı. Raşit Çetiner, Hasan Şaş, Abdullah Avcı, Fatih Terim, Tudor... Hiçbiriyle görüşmedik" ifadesini kullanmış ve toplantıların sık sık yapıldığını dile getirmişti.
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