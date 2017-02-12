"Hepiniz tuzağa düştünüz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takıma patladı. Karabük maçını cezası nedeniyle tribünden takip eden tecrübeli hocanın futbolcularına maç sonrası tepki gösterdiği öğrenildi.

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Şenol Güneş'in, "Bir haftadır sizin kafanızı derbide yaşananlarla karıştırdılar, siz de bu tuzağa düştünüz. F.Bahçeliler'e istediğini verdiniz. Sizin gibi profesyonel futbolculara yakışmayacak kadar amatör bir performans sergilediğinizi sakın unutmayın" dediği öne sürüldü.

ERSAN GÜLÜM AKHİSAR'A HAZIR

Beşiktaş 'ta Milosevic'in bekleneni verememesi üzerine Teknik Direktör Şenol Güneş'in Akhisar önünde Ersan'a şans vereceği öğrenildi.. (Takvim)