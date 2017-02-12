Igor Tudor için olay sözler!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in geleceği tartışılmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, bir toplantı gerçekleştirerek son günlerde yaşanan olayları mercek altına alacak. Söz konusu toplantı sonrası sürpriz bir açıklamanın yapılabileceği de iddialar arasında yer alıyor.



Çakar : "Tudor hoca değil"

Galatasaray'daki bu durum, spor programlarının da gündeminde. Beyaz TV'de açıklamalar yapan eski hakem Ahmet Çakar, Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor'un sarı-kırmızılıların başına geçeceği iddialarına kendine has üslubu ile yorum yaptı. Çakar, "Tudor kim yahu? Yan hakemden makas almaya kalkan adam, hoca moca değildir" ifadesini kullandı.



Engin : "Tudor geleceğine Riekerink devam etsin"

Öte yandan programın diğer yorumcularından Sinan Engin de Karabükspor'daki çıkışıyla dikkat çeken Tudor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Engin ise, "Galatasaray Igor Tudor'u alacağına, Riekerink ile devam etsin. Fatih Terim dışında Galatasaray'a kimi getirirsen getir, kabul görmez. Ama Tugay Kerimoğlu ve Bülent Korkmaz gibi isimler de var." şeklinde konuştu.



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