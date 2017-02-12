O taraftar konuştu!

Timsah Arena’da Batalla’nın 88. dakikada attığı beraberlik golünün ardından 90. dakikada maraton tribününden sahaya giren Bursaspor taraftarı Çağatay Çiftçier tüm spor programlarında ve sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Çağatay Çiftçier konuyu sadece Volkan Şen’e bağlamamak gerektiğini belirtirken “Maç içinde çok güzel atmosfer oluşturmuştuk. Geride olduğumuz anlarda da takımımıza desteğimizi eksik etmedik. Batalla’nın attığı golden sonra müthiş bir sevinç yaşadık. Ben sahaya girdiğimde Batalla’ya doğru koştum. Onu çok seviyorum. Formasını almak istemiştim ancak önüme Volkan Şen çıktı. Ben de onu görünce ‘Sen benim takımda en sevdiğim futbolculardan biriydin neden bizi bırakıp gittin’ dedim. Kendisi bana hiçbir şey demedi. Kötü bir şey söylemiş olsaydım bana tepki verirdi. Daha sonra polisler beni alıp emniyete götürdüler. İfademi verdim. Emniyette polislerden özür diledim. Bu şekilde onları uğraştırmak istemezdim. Bu esnada ceketim stadyumda kaldığından üzerimde para yoktu. Bursaspor Kulübü’nden Avukat Hakan Dinçtürk emniyet müdürlüğüne gelerek yaptığım hareketin Bursaspor Kulübü’ne vereceği zararı anlattı. Kendileri bana yardımcı oldu. Daha sonra evime kadar bıraktı.” ifadelerini kullandı.

Televizyonlarda ve basında kendisi hakkında ifade edilen sözler hakkında düşünceleri sorulan Çağatay bu konuda oldukça dertli olduğunu belirtirken “Futbol teröristi’ dediler. Bu söyleme çok alındım. Holigan deseler bile bu şekilde üzülmezdim. Ben vatanını, milletini ve şehrini seven bir birey aynı zamanda da amatör bir sporcuyum. Terör kelimesi ile bu şekilde İstanbul medyasında söylemlerde bulunulması tamamen Bursaspor taraftarı olmamdan dolayıdır. Allah korusun bir İstanbul takımı tutsaydım kahraman olur programlarında ağırlanırdım” dedi.

Bursa.com