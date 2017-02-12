NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray-Kayserispor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş gibi Galatasaray da teknik direktörü tribünde olduğu için yenildi. Çünkü Wesley Sneijder tribündeydi diyen Demirkol, "Riekerink'i yollamak demek Sneijder'in yarısını yollamak demek. Galatasaray'ın başına da para almadan geçecek teknik adam bulursun." ifadelerini kullandı.

Kadro değerlendirmesi de yapan Mehmet Demirkol, "Almanya, Hollanda veya İtalya'da Tolga Ciğerci'ye kim yıllık 2 Milyon Euro verir? Levent Nazifoğlu'nun söylediği, kulübünün bırakmadığı uzun stoper de Titi. Görüşmeler vardı." dedi.