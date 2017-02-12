"Şenol Güneş'i tanıyamadım"

Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, BİP uygulamasında yer alan “10 numara muhabbet” kanalında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in derbideki tavrını yorumladı.

Fenerbahçeli Kjaer ile girdiği tartışmadan dolayı 1 maç ceza alan Güneş’in hareketlerini değerlendiren Vural, “Şenol Hoca benim çok yakın arkadaşım. Çok saygı duyduğum bir teknik adam... Ama ilk defa kendisini bu kadar sinirli gördüm. Kendisinin ilk defa bu kadar kontrolden çıktığını gördüm. Şenol Hoca resmen başka birisiydi o gün. Sanırım maçtaki o hayal kırıklığı onun öyle davranmasına neden oldu” diye konuştu. Tosiç’in kırmızı kart gördüğü pozisyondaki hareketi çocukça olarak değerlendiren Yılmaz Vural, Van Persie küfür etmiş olsa bile, “Futboldaki küfrü ciddiye almayacaksın” tavsiyesinde bulundu. (Milliyet)