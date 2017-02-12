Sow büyük fırsatı tepti!

Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle Bursaspor'la 1-1 berabere kalırken, son saniyelerde Moussa Sow takımı adına çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

Fenerbahçe’nin, Al Ahli takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Moussa Sow, Bursaspor karşısında penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Afrika Uluslar Kupası’ndan döndükten sonra ilk maçını Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı oynanan Sow, 804 gün sonra penaltı kullandı. Senegalli yıldız daha önce 30 Kasım 2014’te Eskişehirspor ile Fenerbahçe’nin 2-2 berabere kaldığı mücadelede penaltıdan fileleri salladı. Bu sene ligdeki 13. maçında 8. golünü atan Sow, ligdeki son golünü ise ilk yarının son maçı olan ve 3-0 kazanılan Trabzonspor maçında atmıştı. İyi bir performans gösteren tecrübeli oyuncu, ancak skor 1-1’ken 90+4’te yakaladığı pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı. Maçın kırılma anında takımına galibiyeti getiremeyen Senegalli forvet, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. (Fanatik)