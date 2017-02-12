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Tosic'e ağır ceza!

Tarih12 Şubat 2017 , 09:24

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Tosic'e ağır ceza!

Beşiktaş'ın sırp savunmacısı Dusko Tosic'e, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 175 bin Euro para cezası verildi.

Fenerbahçe'yle Türkiye Kupası'nda oynanan derbinin 41. dakikasında kırmızı kart gören Dusko Tosic'e, yönetimden ağır para cezası geldi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ceza yönetmeliğinin uygulanmasını istemesi üzerine yönetim kurulu bu oyuncuya 175 bin Euro (685 bin TL) para cezası kestiğini belirtti.

Siyah-Beyazlı idarecilerin ek olarak, 4 maç ceza alan Sırp isimden ilerleyen maçlarda daha dikkatli davranması gerektiğini ilettiği öğrenildi. (Fanatik)

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