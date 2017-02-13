Ali Şafak Öztürk: ''Hakem faciası yaşandı''

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztürk, maçın hakemi Serkan Çınar'ın yönetimine tepkisini ise 'Hakem faciası yaşandı' sözleriyle dile getirdi. Hakem kararlarının konuşulmasını yanlış gördüğü için bu konularda konuşmamaya dikkat ettiğini anlatan Öztürk, "Tamamen kontrol dışı kararlar oldu. Bakıyorsunuz 3 önemli karar var. 2 kırmızı kart 1 de penaltı var. Penaltı penaltı değil. Öyle saçma sapan penaltı yok zaten. Charles'in pozisyonunda ikinci sarı kart. Çıkmış oyundan top. Biz tribünden gördük, o kadar yakından görünmüyor mu? Çıkan topu içerde düşünüyorlar, sonra devam ediyor. Chico'nun reaksiyonu var, sarı kartla cezalandırdı. Hakem durumu süzebilmeli. Sportif ortamda maçın ağırlığının altından kalkması lazım. Ciddi reaksiyon olmadığında oyunun gidişatını düşünmesi lazım. Hakem faciası ayrı bir durum ama bugün saldırıya uğramamız skandal bir durum" dedi.

(Fanatik)