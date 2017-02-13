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Beşiktaş'tan divan kurulu açıklaması
13 Şubat 2017 , 22:59
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- Beşiktaş
Beşiktaş Kulübü, divan kurulunun seçimli gündem dışında yapılan toplantıda alacağı kararlara kesinlikle uymayacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2016'da yapılan divan başkanlık kurulu seçiminin mahkeme kararı doğrultusunda geçersiz sayıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, tüzüğün 31. ve 32. maddeleri gereğince ilk divan genel kurulu toplantısının seçim gündemli olarak en geç 1 ay içinde yapılması gerektiğini divan başkanlık kuruluna yazı ile bildirmiştir. Tüm gelişmelere rağmen divan başkanlık kurulu hukuka ve teamüllere aykırı olarak seçim gündemli toplantı yapmamakta, ortada hiçbir şey yokmuş gibi görevine devam etmekte ve divan genel kurulunu normal gündemle toplantıya çağırmakta ısrar etmektedir."
Yasalara uyulması için gerekenin yönetim kurulu tarafından yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Seçim gündemli divan genel kurulu yapılması dışındaki divan başkanlık kurulu kararları yok hükmünde kabul edilerek bu kararlar ve talepler kesinlikle uygulanmayacaktır." denildi.
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