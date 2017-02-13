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Galatasaray için Hagi iddiası!
13 Şubat 2017 , 23:01
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
beIN Sports'un haberine göre, Levent Nazifoğlu, bugün yapılan toplantıda yönetime Hagi ismini önerdi.
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