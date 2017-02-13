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Galatasaray için Hagi iddiası!

Tarih13 Şubat 2017 , 23:01

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Galatasaray için Hagi iddiası!

Jan Olde Riekerink ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

beIN Sports'un haberine göre, Levent Nazifoğlu, bugün yapılan toplantıda yönetime Hagi ismini önerdi.

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