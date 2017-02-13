Galatasaray, Rize maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasını 2-1'lik Kayserispor yenilgisiyle kapatan Galatasaray, 21. haftada 18 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor karşısında süre alan oyuncuların yenileme çalışması yaptıkları belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas, şut ve yan top çalışmalarının ardından dar alanda üçe üç maç oynadıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı oyuncuların yarını izinli geçirecekleri ve çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecekleri aktarıldı.