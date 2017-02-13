Galatasaray'da 'para' mesajı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'a 2-1 kaybederek 39 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray'da yönetimden futbolculara mesaj geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yaparken, futbolculara da göndermede bulundu.

Bir basın mensubunun, futbolculara ödeme yapıldığını hatırlatması üzerine Nazifoğlu, "Futbolculara yapılan ödemeler iyi gelmedi. Rahatladılar demek ki" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın da Divan Kurulu Toplantısı'nda Dursun Özbek'in kasaya giren 342 milyon lirayı açıklamasını hatırlattı. Gelen paranın 5 milyon euroluk (yaklaşık 20 milyon TL) bölümünün futbolculara ödendiği ve şu an için futbol takımına borç kalmadığı öğrenildi.

Yönetim, daha önce futbolculara farklı farklı ödeme planları sunmuş ve bazı futbolcuların gününde ödenmeyen alacakları için tepki gösterdiği iddia edilmişti. Özbek'in de resmi olarak açıkladığı Denizbank'tan gelen parayla birlikte futbolcuların ödeme sorunu ortadan kalkmıştı.



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