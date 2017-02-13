''Galatasaray'ın 3. Lig'e düştüğünü...''

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, söze Galatasaray-Kayseri, Bursaspor-Fenerbahçe ve Karabükspor-Beşiktaş maçlarına damga vuran hakem hatalarıyla başladı:

"HAKEMLERİN DE MHK'NİN DE AR DAMARI ÇATLAMIŞ"

"Galatasaray-Kayseri maçı De Jong oynamasaydı 5-0 bitebilirdi. Çok büyük çabaları oldu Kayseri'yi savunurken. Ancak hakem olmasaydı da 2-2 bitebilirdi. Hakemler her maçın önüne geçmeyi başarıyor. Beşiktaş ofsayttan gol yiyor, Fenerbahçe maçına geliyoruz iki penaltı. İkisi de değil. Dönüyorsun Galatasaray maçına... Buz gibi golü hakem yedi. Niye yediğini kendisi bile bilmiyor. Ben Hüseyin Göçek'ten bir numara bekliyordum. Çünkü o, ligdeki numaracı hakemlerde yerini sağlamlaştıranlardan biri... Hakemlerin de MHK'nin de tam anlamıyla ar damarı çatlamış durumda... Her hafta rezillik ve bunu savunuyorlar. Bunlar hafta içi fırında çalışıp hafta sonu maç yönetmiyorlar, profesyonel hakem hepsi.

Hakemler ayda iki maç yönetse 31-32 bin lira maaş alıyor. Maaş olarak baktığın zaman bu maaş Cumhurbaşkanı, Başbakan, genel müdür maaşıdır. Bir tanesi de çıksın desin ki 'ben beceremiyorum, bırakıyorum. Benim gözüm bozuk, ben yokum.' Koşmuyorsun, görmüyorsun, doğru düdük çalmıyorsun. Sen ne yapıyorsun hakem kardeşim. Ayıptır ya! Ligin değeri 600 milyon dolar deniyor. Peki bu değeri ayaklar altına alan saçı jöleli 10-12 tane artistik çocuğa mı kaldı bu iş.



Göksel Gümüşdağ, bakkallar federasyonu başkanı mı? Nerede görevli bu arkadaş? Ben ağlarım, ben kızarım ama Göksel Gümüşdağ kulüpler adına itiraz edeceksin, federasyon adına da gereği neyse onu yapacaksın. Riekerink hatalı, cezasını çekecek. Futbolcu hatalı, transfer yapamayacak. Ancak hakemin cezası yok kardeşim. Ne bedel ödeyecekler bunlar? Genç hakemleri çıkarın kardeşim. Adam gelmiş hayatında 3 maç düzgün yönetmemiş ayda 40 bin TL'yi cebine indiriyor."



RIEKERINK'İ GÖNDERİP, KİMİ GETİRECEKSİN?

Altaylı, Galatasaray'da kötü gidişin 1 numaralı hedefi olan Jan Olde Riekerink'in geleceği, yönetici Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları ve başkan Dursun Özbek'le ilgili olarak sert eleştiriler getirdi:

"Riekerink, Galatasaray'ın hocası olacağı gün 'olmaz' diyen bendim. İlkokul öğretmenliği ve üniversite hocalığı apayrı şeylerdir. Bunlar ilkokul öğretmenini doktora talebelerine hoca yaptılar. Şimdi geldiğimiz yere bakar mısın? 20 hafta geride kaldı, hocayı değiştireceksin de kimi getireceksin? İsimlere bakıyorum şimdi... Raşit Çetiner 40 yıllık arkadaşım. Canım, ciğerim ama olmaz. Galatasaray bu seneyi bence kaybetmedi. Bari Riekerink'in yanına tecrübeli birini koyun. Galatasaray yönetimi geçen günlerde toplantı yapıyor, Riekerink'e 'sen bu oyuncuları niye oynatmıyorsun?' deniyor. Ben Galatasaray'da böyle bir şey görmedim. En çok futboldan anlayan başkanımız Alp Yalman'dı. O bile karışmadı hiç... Riekerink de yönetim ne dediyse onları koymuş kadroya...

"80 MİLYON EURO HARCAMIŞLAR, HANİ PARA YOKTU?"

Levent Nazifoğlu'nu gördüğüm zaman cinlerim tepeme çıkıyor. 'Yüksek stoper bulamadık' diyor, peki o zaman niye alçak aldın? Oyuncu almak için oyuncu mu alıyorsun sen? Bu transferlerden senin çıkarın ne, niye kulübün parasını sokağa atıyorsun? Peter Crouch'u stoper mi oynattılar kardeşim? Puyol 2.5 metre miydi acaba? Başından sonuna zırvalık bu açıklama. Sürekli bir enkaz edebiyatı. Parasızlık diyorlar, 20 oyuncu almış bu yönetim. Bunlar içinde Podolski dışında banko oynayacak adam yok. Josue'yi aldın, niye Josue sonradan oyuna giriyor? Bruma oyun kurucu olursa takım da böyle kafası kesilmiş tavuk gibi oynar. En kötü De Jong orada oynar. Podolski'yi al, Eren'i de forvete koy. Ama dediğim gibi zeka yok. Mehmet Özbek, Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu isimlerinden hangisi önemli isim? Bunlar koltuktan önem kazanmış ama asla değerli isimler değil. 20 oyuncuya 50 milyon Euro bonservis, 30 milyon Euro maaş vermişler. Hani para yoktu kardeşim?" 1. haftanın sonunda 'Tudor'u keşke Galatasaray alsa' dedim.



Cengiz Özyalçın, yılların Galatasaraylı'sı. Ama bu düzeyde kulüp yönetmekten anlamaz. Galatasaray çok farklı ve özeldir. Ama bugün bunu ortaya koyacak isimler var mı? Emin değilim. Bir fotoğraf gördüm; Galatasaray Kulübü Başkanı otobüs kullanıyor. Yemin ediyorum, o otobüse binmem. Onun kullandığı otobüs duvara toslar."

"BÖYLE GİDERSE GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY OLURUM"



Yönetiminin kendi hatalarını varlıkları satarak kapattığını söyleyen Altaylı, Galatasaray'ın elden gittiğini belirtti ve "Böyle giderse Galatasaray başkanlığına aday olurum" ifadesini kullandı:

"BU YÖNETİM YEDİKLERİ HALTI GALATASARAY'IN VARLIKLARINI SATARAK KAPATTI"



"Emlak Konut'la yapılan anlaşma için 500 milyon dolar dedi', 500 milyon TL çıktı. Bu paranın 342 milyon TL'sini aldı. Bunlar kendi yedikleri haltı, Galatasaray'ın elindeki varlıkları satarak kapattı.



Galatasaray'ın her şeyi temlikli olduğu için Aktifbank'tan kredi aldılar. Dolar faizi yüzde 20 olarak anlaşma yaptı bunlar. Galatasaray'ın mülklerini satarak 1.5-2 senede kendi oluşturdukları borçları ödediler. Borçları ödedin, ama barutun bitti.



Bundan sonra barut gelecek mi, bilmiyoruz. Belki 1-2 sene sonra. Son barut gelecek mi? Belki 5 sene sonra... Dandik stoperleri alan, Trabzon'un bedavaya bırakacağı Cavanda'ya 2 milyon, Serdar'a 4.5 milyon Euro vererek Galatasaray'ı bitirdiler. Galatasaray'ın geleceği karanlık, bu adamlar varken daha da karanlık.



Ben görevden hiç kaçmadım. Hangi yönetim beni göreve çağırsa 'hayır' demedim. Böyle giderse Galatasaray başkanlığına aday olurum. Yarın öbür gün 'bir zamanlar Galatasaray gibi müthiş bir takım varmış' derlerse, 'Ben aday oldum ama beni seçmediler' demek için aday olurum."

GALATASARAY ELDEN GİDİYOR, TORUNLARIMIZ GALATASARAY'IN 3. LİG'E DÜŞTÜĞÜNÜ GÖREBİLİR"



Fatih Altaylı, bir gazetecinin mevcut Galatasaray yönetiminden birinin telefon açıp 'Bize teknik direktör olarak kimi önerebilirsin? sorusunu sormasıyla ilgili olarak "Galatasaray elden gidiyor. Torunlarımız Galatasaray'ın 3. Lig'e düştüğünü görebilirler" diye konuştu:



"Sordukları gazeteci Fenerbahçe taraftarı. Galatasaray yönetimi için bundan sonra söylenecek tek bir kelime yok. Sordukları kişi böyle bir işi vardır anlarım ama böyle bir durum da yok. Sen Galatasaray'ı yönettiğini söylüyorsun. Sonra da bir gazeteciyi arayıp 'bize bir hoca öner, şöyle olsun, böyle olsun' diyorsun. Galatasaray'ı temsil etme noktasında konuştuğum için dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama Dursun Özbek'i otobüs şöförü pozuyla görünce cinlerim tepeme çıkıyor. Dursun Özbek inşaat işlerini sevdi. İnşaat şirketi kursunlar, bu hevesini orada gidersin, bize sporda ne yapacak onu anlatsın kardeşim. Herhalde NEF bu salon için 100 milyon dolar harcamayacak. Bu Galatasaray'ın önceliği mi yani! Fenerbahçe o basketbol salonundan zarar ediyor. Çok büyük bir ortağı olmasına rağmen ediyor hem de. Galatasaray'ın çok acil bir biçimde bu yönetim anlayışından çıkması lazım. Çünkü şaka yapmıyorum, Galatasaray elden gidiyor. Torunlarımız Galatasaray'ın 3. Lig'e düştüğünü görebilirler. Tribündekiler farkında, genel kuruldakiler farkında değil.



"DURSUN ÖZBEK'İN BAŞKANLIĞI BEŞ PARA ETMEZ"



Galatasaray'ı "Özbek Brothers" yani Dursun Özbek ve Mehmet Özbek'ten, Levent Nazifoğlu'ndan, Ergun Gürsoy Family'den ve Alp Yalman'dan kurtarmak lazım. Alp Yalman geyiğine takılıyor orada, bir şey yapmıyor gerçi. Dursun Özbek ağabeyimdir, ayrı ama başkan olarak beş para etmez. Galatasaray'a para vermiştir tamam ama o da çok yanlış. Bu parayı da zor alır onu da söyleyeyim. Kendisine yeni bir yönetim kursun, sportif işlerden anlayan birilerine bıraksın bu işi."

"FENERBAHÇE KENDİNE BAKSIN, ŞENOL GÜNEŞ KUPA MAÇINI KAFASINDAN ATSIN"

Altaylı son olarak Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Bursaspor maçını, Advocaat'ın açıklamalarını ve Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi:



"Sezon başından beri konuşulan bir konu bu... Beşiktaş'ın dostları var, Beşiktaş'ın dostları var. Doğru, buna bir itirazım yok. Türkiye'de belli bir sempati yaratmış belki, dostları var. Belki federasyon başkanından, belki Beşiktaş'ın tavrından, belki Şenol Güneş'ten... Bilmiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin kendi içerisinde düşmanları var. Mesela Advocaat bunlardan biri olabilir. Fenerbahçe savunma takımı değildir. Alper Potuk bu maçta şahane oynadı. Ona yardım edecek bir tane adam var mı! Sow neden kendi kalesinden top çıkarıyor. Fenerbahçe, hakemden önce 10 kişi kalmış takıma bir şey yapamıyorsa önce kendine baksın.

Beşiktaş çok dikkat etsin. Beşiktaş'ta düşüş var. Sezon başından beri söylüyorum 'Oğuzhan, geçen sezonki Oğuzhan değil' diye. Hala Sosa'yı arıyorlar. Beşiktaş, Avrupa maçına çok dikkat etsin, böyle oynarlarsa perişan olurlar. Çok ciddi bir organizasyon bozukluğu var takımda. Başta Şenol Güneş olmak üzere herkes kupa maçında olan biteni kafasından atsın. Sen önüne bak kardeşim, oraya takılı kalma."