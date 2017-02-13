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Nevzat Aydın'dan Galatasaray paylaşımı

Tarih13 Şubat 2017 , 00:28

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Nevzat Aydın'dan Galatasaray paylaşımı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Türk Telekom Arena'daki tribünlerin boş olması hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesine rağmen TT Arena’da tribünlerin boş olmasına vurgu yaptı.

Nevzat Aydın, twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu konuyu eleştirdi ve “Rakibin 3 takım şampiyonluk yolunda puan kaybetmiş. Tribünler bomboş. İşte Türk Futbolu’nun getirildiği nokta” ifadelerini kullandı.-AMK Spor

 

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