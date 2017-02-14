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6 ayda bir değişiklik!
14 Şubat 2017 , 15:16
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AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink - Igor Tudor değişikliği ile birlikte ortaya ilginç bir görüntü çıkmış olacak.
Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink’i takımın başına getiren sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda ortalama her 6 ayda bir teknik direktör değişikliğine gitti. Ayrıca bu dönemde 4 yerli, 4 yabancı hoca ile çalışılması dikkat çekti.
Galatasaray’ın daha önce görev verdiği ve 6 ayda bir değişikliğe gittiği liste ise şu şekilde :
Jan Olde Riekerink (Hollanda)
Hamza Hamzaoğlu (Türkiye)
Mustafa Denizli (Türkiye)
Orhan Atik (Türkiye)
Cladio Taffarel (Brezilya)
Cesare Prandelli (İtalya)
Fatih Terim (Türkiye)
Roberto Mancini (İtalya)
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