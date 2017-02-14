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6 ayda bir değişiklik!

Tarih14 Şubat 2017 , 15:16

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6 ayda bir değişiklik!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink - Igor Tudor değişikliği ile birlikte ortaya ilginç bir görüntü çıkmış olacak.

Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink’i takımın başına getiren sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda ortalama her 6 ayda bir teknik direktör değişikliğine gitti. Ayrıca bu dönemde 4 yerli, 4 yabancı hoca ile çalışılması dikkat çekti.

Galatasaray’ın daha önce görev verdiği ve 6 ayda bir değişikliğe gittiği liste ise şu şekilde :

Jan Olde Riekerink    (Hollanda)
Hamza Hamzaoğlu    (Türkiye)
Mustafa Denizli         (Türkiye)
Orhan Atik                  (Türkiye)
Cladio Taffarel           (Brezilya)
Cesare Prandelli        (İtalya)
Fatih Terim                 (Türkiye)
Roberto Mancini        (İtalya)

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