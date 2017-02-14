6 ayda bir değişiklik!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink - Igor Tudor değişikliği ile birlikte ortaya ilginç bir görüntü çıkmış olacak.



Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink’i takımın başına getiren sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda ortalama her 6 ayda bir teknik direktör değişikliğine gitti. Ayrıca bu dönemde 4 yerli, 4 yabancı hoca ile çalışılması dikkat çekti.



Galatasaray’ın daha önce görev verdiği ve 6 ayda bir değişikliğe gittiği liste ise şu şekilde :



Jan Olde Riekerink (Hollanda)

Hamza Hamzaoğlu (Türkiye)

Mustafa Denizli (Türkiye)

Orhan Atik (Türkiye)

Cladio Taffarel (Brezilya)

Cesare Prandelli (İtalya)

Fatih Terim (Türkiye)

Roberto Mancini (İtalya)