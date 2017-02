Aboubakar'dan özel açıklamalar!

Afrika Uluslar Kupası’nı ülkesi Kamerun’a kazandıran golü atan Vincent Aboubakar, BJK TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

BJK TV muhabiri Mert Közoğlu’nun sorularını yanıtlayan Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadığı için çok sevinçli olduğunu ama kendisi için en önemli başarının Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşamak olduğunu dile getirdi.



Futbolcuların Afrika Uluslar Kupası boyunca kendisine çok destek olduğunu belirten Vincent Aboubakar, şunları söyledi:

“Aslına bakarsanız turnuva başlamadan önce pek çok kişiye sorsanız bizim şampiyonluğumuza olanak vermezlerdi. Buna pek inanmazlardı ama biz kendimize inanıyorduk. Zaten o inançla, o dayanışmayla, o güçle şampiyonluğa ulaştık ve ortaya gerçekten muhteşem bir iş çıktı. Hepimizi gururlandıran bir iş çıktı. Biz ve ailelerimiz çok mutlu oldu. Beşiktaş’taki takım arkadaşlarım benim adıma çok mutlu oldu. Ben gerçekten yürekten bunu hissettim. Bu açıdan da çok önemliydi. Öyle bir durum oldu ki burada yaptığım çalışmalar ve orada yaptığım çalışmalar bunların hepsi bir araya geldi ve bunun meyvelerini topladık. Ama özellikle takım arkadaşlarımın buradaki tepki, bana verdikleri destek benim için çok önemliydi. beni gerçekten derinden etkiledi.



Şampiyonluk çok özel bir andı. Her futbolcunun yaşamak istediği bir andı. Beni çok mutlu etti. Bizi destekleyen insanları ve ailelerimizi çok mutlu etti. Orada hep birlikte bunun mutluluğunu yaşadık ama ısrarla şunu söylemek istiyorum. Burada en önemlisi Beşiktaş. Benim için en önemlisi burada şampiyonluklar kazanmak, burada kupalar kaldırmak. Tabii bunun verdiği moral ve özgüven benim için çok önemli. Umarım bunun katkısını hep birlikte yaşayacağız.



Şu an iki kulvarda devam ediyoruz. İkisi de bizim için çok önemli. Seviyemizi yükseltmeye çalışıyoruz. İsrail’de oynayamayacağım ama takım arkadaşlarıma elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum. Onlara maç hazırlığında yardımcı olmaya çalışıyorum. Her maç bizim için çok önemli. Maç maç gideceğiz. Çıktığımız her maçı kazanmaya çalışacağız.



Onların hem turnuva boyunca bana verdikleri destek, hem turnuvadan döndükten sonra beni burada karşılama biçimleri, bana gösterdikleri sıcaklık beni gerçekten derinden ve yürekten etkiledi. Onların hepsi benim için çok değerli. Destekleri için onlara minnettarım”