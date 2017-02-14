Aynı gün Sneijder'e iki şok birden!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder bugün içerisinde aldığı iki kötü haberler yıkıldı.

Vatandaşı Jan Olde Riekerink Galatasaray yönetimi tarafından görevinden alınırken kardeşi Rodney Sneijder de sezon başında transfer olduğu Utrecht'e veda ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi Internet sitesine konuşan Utrecht Genel Menajeri Erik ten Hag, Rodney'nin bu kararından dolayı üzgün olduklarını söylerken, "Ama kararına saygı duyuyoruz. Ona bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sezon başında Utrecht'in U21 takımına transfer olan 25 yaşındaki oyuncu 12 maçta görev almış, gol veya asist katkısı yapamamıştı.

Hollandalı oyuncu bir önceki takımı Dundee United'dan da mental problemleri dolayısıyla 2 ayda ayrılmak zorunda kalmıştı.

Abisi Wesley gibi Ajax altyapısında yetişen Rodney'nin geleceğini düşünmek adına Utrecht'ten ayrıldığı bildirildi.

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