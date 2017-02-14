Bülent Uygun'dan özel açıklamalar!

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

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1-0'lık Adanaspor galibiyetiyle sözlerine başlayan Bülent Uygun, "Lige verilen arada Antalya'daki 4 günlük kampı çok iyi geçirdik. Oyuncularımıza psikolojik olarak bir tedavi yaptık diyebiliriz. Futbolcularımdan sahaya yüreklerini koymalarını istedim. Adanaspor bizden topla oynama oranında üstün olsa da kontra ataklarda golü bulduk. Şu anda bizim için önemli olan şehrin dinamiklerini ortaya çıkartmak" dedi.

"Gelecek sezon, İlhan Cavcav Sezonu olacak"

Ertelenen Gençlerbirliği ve bu hafta sonunda oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili konuşan Uygun, "Gençlerbirliği ve Başakşehir maçı çok zorlu geçecek. Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav'ın emekleri yadsınamaz.

Gelecek sezon, İlhan Cavcav Sezonu olacaktır. Gençlerbirliği karşılaşmasından 3 puan alacağımıza inanıyorum. Her maça final havasında çıkıyoruz, maç maç bakıyoruz. Kamuoyunda düşmüş gibi lanse edilen bir Gaziantepspor takımı var. Düşenlerin de onurlu mücadelesiyle ayağa kalkacağını göstermek istiyoruz. Alınan her galibiyet bizi daha iyi yerlere getirecektir. Kazanmak için savaşacağız" diye konuştu.

"Ben Hatira hazır, Muhammet 15 gün yok!"

"Ben Hatira ile ilgili ilk röportajı Ajansspor.com aracılığıyla sen yaptın ve kamuoyu aydınlandı. Ben Hatira çok önemli bir oyuncu, çok çabuk uyum sağladı. Adanaspor karşılaşmasında iyi bir performans sergiledi.

Muhammet Demir'in sakatlığı var, ayak kemiğinde bir ödem oluştu ve 10-15 gün arası sahalardan uzak kalacak. Sefa Yılmaz da maç eksikliği handikabını yaşıyor. İkinci yarıda şans buldu ve iyi oynadı"

"2024 Dünya Kupası'na adayız"

"Ülkemizde stadyumlar yapılıyor. 2024 Dünya Kupası'na adayız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda önemli işler yapıyor. İhaleci firmalar 600 milyar gibi rakamlarla çimleri yapıyor fakat o da sıkıntılara neden oluyor. Dün tatsızlıklar yaşandı. Bu olaylardan önce hassas davranabilirdi. Tüm spor adamlarının bir araya gelerek çözümler üretmesi lazım"

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