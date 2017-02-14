Eto'o kalpleri fethetti!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, top kapma ve pas organizasyonları yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Hafif sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç ve Yekta Kurtuluş, düz koşu yaptıktan sonra fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

Antrenman sonunda 33 yaşına giren Charles’ın yaş günü, kesilen pasta ile kutlandı.

Eto'o'dan minik hayranına krampon jesti

Kulübün davetlisi olarak babası ve kardeşiyle tesislere gelen epilepsi hastası 14 yaşındaki Yiğit Çapan, takımın Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile tanıştı.

Eto'o, minik hayranına ve kardeşi Yağız Çapan'a, geçtiğimiz sezon lig maçlarında giydiği kramponları hediye etti.

Baba Servet Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun epilepsi hastası olduğu için sürekli unutkanlık içerisinde olduğunu, ancak futbolla ilgili şeyleri unutmadığını söyledi.

Çocuğunun futbolu ve Eto'o'yu çok sevdiğini dile getiren Çapan, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile havalimanında karşılaştığında, oğlunun Kamerunlu tanışmak istediğini anlattığını belirtti.

Çapan, başkan Öztürk'ün de bu duruma duyarsız kalmayarak buluşmayı ayarladığını ifade ederek, "Oğlumun Eto'o ile tanışması tamamen duygusal bir ortamda oluştu. Yiğit'in sevgisine Eto'o da duyarsız kalmadı. Geçen yıl bütün sezon boyunca giydiği kramponları Yiğit'e hediye etti. Her karne hediyesinde Eto'o ile tanışmayı arzu ederdi. Sevgililer gününde oğluma böyle bir hediye etmiş olduk." diye konuştu.