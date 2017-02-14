AJANSSPOR - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut, Igor Tudor’un 1.5 yıllığına Galatasaray ile anlaştığı haberleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ntvspor yayınına telefonla bağlanan ve olayı basından öğrendiğini söyleyen Tankut, zehir zemberek açıklamalar yaptı.



İşte Tankut'un açıklamalarından en çok dikkat çekenler :



“Galatasaray bu işin altından nasıl kalkacak?”

Hem Tudor'a hem de Galatasaray'a yakışmadı. Bizimle görüşmeden gidebiliyorsa, Galatasaray da alabiliyorsa bu durumu kamuoyuna bırakıyorum. Galatasaray tarihine karar bir leke olarak geçecektir. Sonuç olarak etik dışı bir hareketle karşı karşıyayız. Bir Anadolu takımına karşı yapılan haksız bir hareket var. Hiç doğru şeyler değil. Galatasaray yönetimi bu işin altından nasıl kalkacak merak ediyorum. Tudor şu anda Hırvatistan’da. Eşinin doğum konusu vardı. Akşam idmana gelecekti.



“TFF’ye Galatasaray’ı şikayet edeceğim”

Maçtan sonra kendisiyle görüştüm. O Hırvatistan’a ben de Almanya’ya geçtim. Ben bu kulübün başkanıyım. Durumdan ilk haberi olacak kişi ben olmalıyım. Bunu sadece Karabükspor’a yapılmış bir hareket olarak değil tüm takımlarımıza karşı yapılmış bir hareket olarak değerlendiriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu’na da müracaatımı yapacağım. Şikayetimi bildireceğim.



“Bu saatten sonra telefonlara bile çıkmam”

Menajeri Seric benimle irtibata geçmedi. Bu olayı ben basından öğrendim. Yapacaklarımızı basınla paylaşacağız. Böyle bir planımız yoktu ki B planımız olsun. Antalya maçı öncesi hem Tudor hem de Galatasaray tarafından, eğer doğruysa bombalanmış. Resmen ihane maruz kalmıştır, bombalanmıştır. Bana intikal eden resmi bir şey yok. Bu saatten sonra kimsenin devreye girmesine gerek yok. Tudor beni şu an ararsa telefona çıkmam. Şu saatten sonra hiç kimseyle görüşmek istemem. Yapılan hareket etik değil. TFF’ye de şikayetimi bildireceğim. Zaten gitmiş, bitmiş. Bu saatten sonra neyi görüşeceğim. Aynen bu durum. Telefonlarına da çıkmayacağım.



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