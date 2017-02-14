Gökhan İnler açıkladı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'de 20 haftayı 44 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ın orta saha oyuncularından Gökhan İnler, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.



Kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İnler, basındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'a gelmek için çok uğraştığını ve uzun yıllar hizmet vermek istediğini dile getirdi.



Gökhan İnler, takımdan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ve her gün daha büyük bir aşkla çalışmaya devam ettiğini vurguladı.





