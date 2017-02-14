''Helikoperle gelen başkan, kaybolan ruh...''

AJANSSPOR ÖZEL – Galatasaray Kulübü Eski yöneticilerinden Turgay Kıran, sarı-kırmızılı camiada yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç’un sorularını yanıtlayan Kıran, Igor Tudor’un göreve getirilmesinin etik olmadığını belirtti ve “Galatasaray’da yönetim ne yaptığının farkında değil” şeklinde konuştu.



Turgay Kıran’ın yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde :



“Yönetim süreci doğru yönetemedi, etik davranmadı”

Bu sürecin çok başarılı yönetildiğini söylemek mümkün değil. Sık sık antrenör değişikliği yapılıyor. Başarılı giden bir Hamza Hamzaoğlu’nu bu yönetim sırf kişisel kapris yüzünden gönderdi. Ardından Riekerink göreve getirildi. Bugün de başka bir teknik direktörü göreve getirdi. Hemen negatif olmamalıyız. Ama Galatasaray’a yakışan teknik direktörler getirilemiyor. Bunlar doğal. Bu kadar tecrübesiz bir yönetim yapsa yapsa bu kadar yapar. Bu teknik direktör Karabükspor’dan saygısızca bir hareketle transfer edildi. Hiç etik davranılmadı. Ne yazık ki yönetim kurulu başarılı görünmüyor.



“Yönetim ne yaptığının farkında değil”

Feridun Tankut’un açıklamalarını görünce üzüldüm. Ligde birincilik ya da diğer konumları elde edebilirsiniz. Bir başka takımın teknik direktörünü almak hele de böyle almak bana pek cazip ve etik gelmedi. Yakışmadı Galatasaray’a. Ben de çok şaşırdım bu gelişmelere. Tecrübesiz olan yönetim ne yaptığının farkında bile değil. Doğru düzgün kararlar veremeyen bir yönetimden bahsediyoruz.



Helikopterle gelen başkanlar, kaybolan ruh…

Galatasaray’da Ali Sami Yen ve Metin Oktay ruhu kalmadı. Yukarıdan helikopterle veya uçakla gönderilen başkanlar türedi. Dolayısıyla ne örf, ne adet, ne de ruh kaldı Galatasaray’da. Riekerink’in getirilmesi baştan hataydı. Hasan Şaş, Bülent Ünder, Bülent Korkmaz, ya da diğerleri. 4 ay götürebilirlerdi. 50-60 milyon Euro transfere para harcanacağına kaliteli bir teknik direktör getirilmeliydi Galatasaray’a. Ben böyle düşünüyorum.



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