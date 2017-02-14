İşte Riekerink'in istatistikleri!

Galatasaray ile yolları resmi olarak ayrılan Riekerink’in, Galatasaray’da görev yaptığı süredeki istatistikleri dikkat çekiciydi.

Galatasaray’ın başında 42 maça çıkan Hollandalı teknik adam toplamda 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Çıktığı maçlarda %52 galibiyet yüzdesi yakalayan Riekerink, Galatasaray’da 1 Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Süper Kupası kazandı.