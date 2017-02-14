Kayserispor'a yenisinden kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de oldukça başarılı maçlar çıkararak güzel sonuçlar alan ve kümede kalma umutlarını iyice artıran Kayserispor'da şok bir sakatlık haberi geldi.

Ara transfer döneminin son gününde Fransa'nın Lille takımından transfer edilen ve 3,5 yıllık sözleşme yapılan Ryan Isaac Mendes sakatlandı. Antrenmanda sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu için hiç de iyi rapor verilmedi. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Mendes'in en az 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Çapraz bağlarında zorlama olduğu tespit edilen Mendes'in tedavisine başlanıldı.

Douglao iyileşti

Diğer yandan sakatlığından ötürü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen stoper futbolcu Douglas (Douglao) Ferreira ile Galatasaray maçının 15. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan stoper futbolcusu Jean Armel Kana Biyik'in durumunun iyiye gittiği bilgisine ulaşıldı. Takımdan ayrı olarak çalışan Douglao Çarşamba günü takımla birlikte çalışmalara başlayabileck.

Kana Biyik'in MR'ı çekildi

Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyunu sedyede terkeden ve dün de MR'ı çekilen Jean Armel Kana Biyik'in sol dizinde zorlama olduğu ve ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Kana Biyik'in Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı da ifade edildi.



Kayseri Tempo