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Maç bitti, ortalık karıştı!
14 Şubat 2017 , 00:10
Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında Gaziantepspor ile Adanaspor arasında gerçekleştirilen maçın ardından çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.
Gaziantep Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken maçın son bölümlerinde olaylar çıktı. Müsabakanın uzatma bölümleri oynanırken, Adanasporlu Bekir Yılmaz ve Gaziantepsporlu taraftarlar arasında sözlü tartışma çıktı. Tarafları çevredeki özel güvenlik görevlileriyle, her iki takımın oyuncuları ve yedek kulübesi sakinleştirdi.
Bu sırada sezonun ilk yarısında Gaziantepspor forması giyen kaleci İtandje ile Gaziantepsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kale arkasındaki taraftarların sahaya şişe ve benzeri yabancı maddeler atması üzerine karşılıklı sözlü atışma oldu.
Bazı taraftarlar yaralandı
Maçın bitiş düdüğüyle beraber, taraftarlar arasında da kavga çıktı. Her iki takımın da taraftarı, kendilerine ayrılmış yerleri terk ederek birbirlerine saldırdı.
Bu sırada devreye giren çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek sakinleştirdi. Olaylar sırasında bazı taraftarlar ise yaralandı. Olayların daha fazla büyümesini önlemek amacıyla Adanasporlu taraftarlar yaklaşık 1 saat kendilerine ayrılan tribünde bekletildi.
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