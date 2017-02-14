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Özdilek: ''Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler...''

Tarih14 Şubat 2017 , 01:10

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Özdilek: ''Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler...''

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan "Şifo Mehmet" lakaplı Mehmet Özdilek, Beşiktaş Kulübü'ne sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Mehmet Özdilek'in yeni açılan Beşiktaş Müzesi paylaşımı şu şekilde:

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