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Özdilek: ''Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler...''
14 Şubat 2017 , 01:10
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Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan "Şifo Mehmet" lakaplı Mehmet Özdilek, Beşiktaş Kulübü'ne sosyal medya hesabından teşekkür etti.
Mehmet Özdilek'in yeni açılan Beşiktaş Müzesi paylaşımı şu şekilde:
Beşiktaş JK,Müze Kuruluna ve Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler... pic.twitter.com/4bJPUkK4NX— Mehmet Özdilek (@mehmetozdilek10) 13 Şubat 2017
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