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Sosyal Medyada Yer Yerinden Oynadı

Tarih14 Şubat 2017 , 14:41

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Sosyal Medyada Yer Yerinden Oynadı

Igor Tudor, Galatasarayla anlaştı, Karabükspor cephesi ise ateş püskürdü. İşte bu transferin sosyal medyada yankıları.

 

@vahdetcelikk: Ben Cimbom için Fenerbahçeli babamı satmışım ıgor tudor karabükü satmış lafmı

@Osman_kirbas: Igor tudor gibi karizmatik ve herkesin saygi duyacagi bir hoca tercihi dogru umarim gelecek sezonda takimin basinda kalir

@FesterAddams_tr: Karabükspor başkanına Galatasaray'a başkan olurmusun diye sorsalar. Karabük şehrini satarda gelirdi. Şimdi igor tudor'a ahlak dersi veriyor.

@gamzeburcu: Igor tudor = 14 Şubat sevgililer gününde sevgilisini terk eden hain sevgili

@Ftw: Igor Tudor = Teknik direktörlerin Donk'u

@omerklte3: Igor Tudor Bey diyeceksiniz

@SweptureX: Igor de ıgoralım, Tudor de tudoralım

@allahkitapwesli: Sir Alex Ferguson'ın sportif direktörünün Mehmet Özbek olduğunu düşünsenize? Tudor'dan fazla bir şey beklemiyorum ben.

@tyln08: Tudor'un boyu 1,93 teknik direktör olarak geldiğine emin misiniz ? Duran toplara çözüm olur belki..

@vuralsahin: Tudor iyi bir stoperdi oynadığı dönemde. bizimkilere en azından nerede duracağını gösterir.

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