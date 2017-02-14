- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Sosyal Medyada Yer Yerinden Oynadı
14 Şubat 2017 , 14:41
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Igor Tudor, Galatasarayla anlaştı, Karabükspor cephesi ise ateş püskürdü. İşte bu transferin sosyal medyada yankıları.
@vahdetcelikk: Ben Cimbom için Fenerbahçeli babamı satmışım ıgor tudor karabükü satmış lafmı
@Osman_kirbas: Igor tudor gibi karizmatik ve herkesin saygi duyacagi bir hoca tercihi dogru umarim gelecek sezonda takimin basinda kalir
@FesterAddams_tr: Karabükspor başkanına Galatasaray'a başkan olurmusun diye sorsalar. Karabük şehrini satarda gelirdi. Şimdi igor tudor'a ahlak dersi veriyor.
@gamzeburcu: Igor tudor = 14 Şubat sevgililer gününde sevgilisini terk eden hain sevgili
@Ftw: Igor Tudor = Teknik direktörlerin Donk'u
@omerklte3: Igor Tudor Bey diyeceksiniz
@SweptureX: Igor de ıgoralım, Tudor de tudoralım
@allahkitapwesli: Sir Alex Ferguson'ın sportif direktörünün Mehmet Özbek olduğunu düşünsenize? Tudor'dan fazla bir şey beklemiyorum ben.
@tyln08: Tudor'un boyu 1,93 teknik direktör olarak geldiğine emin misiniz ? Duran toplara çözüm olur belki..
@vuralsahin: Tudor iyi bir stoperdi oynadığı dönemde. bizimkilere en azından nerede duracağını gösterir.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar