Tudor büyüklere karşı ne yaptı?

AJANSSPOR - Hırvat teknik direktör Igor Tudor, kariyerine Galatasaray’da devam edecek.



Sarı-kırmızılı kulüpte 1.5 yıllığına el sıkışan Tudor, bu sezon “büyük” takımlara karşı da ciddi bir sınav verdi. Tudor, 20 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig’de devler arasından Galatasaray ve Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı.



Ligin ilk haftasında Galatasaray’a deplasmanda 1-0 kaybeden Tudor ve öğrencileri, 3. haftada Beşiktaş’a 3-1 boyun eğmekten kurtulamadı. Trabzonspor’u 6. haftada 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Karabükspor, Fenerbahçe deplasmanında ise sahadan 5-0’lık yenilgiyle ayrıldı.



Öte yandan Tudor ve ekibi 18. haftada Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki maçta Galatasaray’ı 2-1 yendi. Karabükspor, 20. haftada da Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 galip ayrılmayı bildi.



Igor Tudor yönetimindeki Karabükspor 27 puanla 20. haftayı 10. sırada bitirdi. İç sahada 23 puan toplayan Karabükspor, deplasmanda ise kötü bir grafik çizdi. Karabük ekibi, 4 puanla deplasmanda en az puan toplayan ekip oldu.