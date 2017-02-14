Tudor ne kadar kazanacak?

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink devri sona erdi. Zirvedeki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada TT Arena'da kötü bir oyunla Kayserispor'a mağlup olan ve taraftarının "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla stadı terk eden Sarı Kırmızılılar'da fatura Riekerink'e kesildi ve Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.

Riekerink'in yerine gelecek kişi konusunda yönetimde birçok senaryo masaya yatırıldı. Son karar olarak Karabükspor'la başarılı bir sezon geçiren Igor Tudor'da karar kılındı.

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a 150 bin Euro'luk çıkış maddesini ödeyerek, Hırvat teknik adamı takımın başına getirecek.

Galatasaray ve Igor Tudor arasındaki anlaşma tamam

Galatasaray'la Tudor arasında yapılan ve prensip anlaşmasına varılan şartlara Fotospor ulaştı.

İşte o şartlar:

1: Anlaşma ilk etapta 4 ay olarak gerçekleşecek.

2: Sarı kırmızılılar, bu süre için başarılı teknik adama 500 bin euro ücret ödeyecek.

3: Galatasaray, 4 ayın sonunda isterse Igor Tudor'la yollarını tazminatsız olarak ayırabilecek.

4: Devam etmek isterse de 1 milyon euro garanti ücret konusunda anşalılacak. Pirimler konusu o zamana bırakılacak.

IGOR TUDOR KİMDİR?

Futbolculuk kariyerini 1995-2008 arasında defans olarak sürdüren Tudor, 1999-2007 arasında Juventus'ta forma giymişti. Tudor, 2009 yılında yardımcı hoca olarak girdiği Hajduk'ta son olarak teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Tudor son olarak geçen sene PAOK'u çalıştırmıştı.



Kaynak : Fotospor