Tudor ne kadar ücret alacak?

A Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın Igor Tudor için ödeyeceği ücreti belirlediği teklifi ilk kez açıkladı. Sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat Teknik adama 1.5 yıl için 2.5 milyon euro teklif ettiğini belirten Korkmaz, Tudor'un yardımcıları için de sürpriz bir isim ortaya attı.

Korkmaz, Riekerink'in yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın Tudor'la çalışmaya devam edebileceğini ayrıca bir dönem sarı kırmızılı forması giymiş Hırvat stoper Stephan Tomas'ın da yardımcı antrenör ekibinde yer alacağını duyurdu.

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