Rıdvan Dilmen Trt spor kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Tudor hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, şu sözlere yer verdi:

“Tudor'un karizması var. Ancak karizmalı çok teknik direktör gördük büyük takımlarda. Sonuçta en iyi teknik direktör skor tabelasında yazıyor. Hiç kimse Karabük'ün deplasmanda 4 puanda kaldığına bakmaz. Tudor iyi ancak çok iyi mi bunu zaman gösterecek"

Ferit Şahenk’in Fenerbahçe taraftarlarıyla arasında geçen konuşmaları da değerlendiren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Ferit Şahenk, Fenerbahçe maçına gitmiş taraftarlar ‘sen başkan olamazsın’ demişler. Ferit Bey, 2004’ten beri Fenerbahçe’ye 54 milyon dolar verdi. Çok defa üzerinde Fenerbahçe formasıyla ağlarken gördüm."

Abdullah avcı’nın sezon başında Galatasaray’da olma ihtimalini değerlendiren Dilmen, şöyle konuştu:

"Eğer Galatasaray’ın başında sezon başında Abdullah Avcı olsaydı, şuanki puanlarından 6-7 puan fazlaları olurdu."