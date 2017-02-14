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Tudor'un olay Beşiktaş sözleri!
14 Şubat 2017 , 14:42
AJANSSPOR - Jan Olde Riekerink ile yola devam etmeme kararı alan Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor’un, Beşiktaş’ı 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti.
Spor Toto Süper Lig’de yer alan en iyi takımın Beşiktaş olduğunu söyleyen Tudor, ligde mutlu sona ulaşacak ekibin de siyah-beyazlılar olduğunu ifade etmişti.
Tudor, “Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Şampiyon olacak takım bence Beşiktaş. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bu hafta farklı bir taktik üzerine çalıştık. Umarım seyircilere iyi bir maç izlettiririz. Oyuncularıma kazanma mantalitesi içinde olmalarını söyledim. Kesinlikle kazanmak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.
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