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3. maçında da 3 puanla tanışamadı!

Tarih15 Şubat 2017 , 20:22

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3. maçında da 3 puanla tanışamadı!

AJANSSPOR- Sporting CP'nin devre arasında Alcanenense'den transfer ettiği Merih Demiral, B takımıyla çıktığı 3. maçında da galibiyet yüzü göremedi. 

Sporting CP II'nin Varzim'i ağırladığı maça ilk 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan 18 yaşındaki savunma oyuncusu 2-1'lik mağlubiyeti engelleyemedi. 

Merih daha önce Famalicao ve Vizela maçlarına da ilk 11'de başlamış fakat takımı bu maçlardan 1 puanla ayrılmıştı. 

Genç oyuncu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı. 

(YASAL UYARI: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.)

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