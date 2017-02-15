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3. maçında da 3 puanla tanışamadı!
15 Şubat 2017 , 20:22
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AJANSSPOR- Sporting CP'nin devre arasında Alcanenense'den transfer ettiği Merih Demiral, B takımıyla çıktığı 3. maçında da galibiyet yüzü göremedi.
Sporting CP II'nin Varzim'i ağırladığı maça ilk 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan 18 yaşındaki savunma oyuncusu 2-1'lik mağlubiyeti engelleyemedi.
Merih daha önce Famalicao ve Vizela maçlarına da ilk 11'de başlamış fakat takımı bu maçlardan 1 puanla ayrılmıştı.
Genç oyuncu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
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