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Aykut Çeviker, "Rodallega'nın yokluğu hissedilir"
15 Şubat 2017 , 22:59
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un orta saha oyuncusu Aykut Çeviker, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Çaykur Rizespor maçıyla sözlerine başlayan Aykut Çeviker, "Çaykur Rizespor maçı bizim için olmazsa olmazdı. Çünkü ateş hattından kurtulmamız için önemli bir maçtı. Bir an önce 3 puanı alıp kendimizi yukarılara atmak istiyoruz. Süper Lig'de son bölümler daha stresli geçiyor. O strese kalmadan kendimizi yukarılara atmak hedefimiz" dedi.
"RODALLEGA'NIN YOKLUĞU HİSSEDİLİR"
Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılışı ve Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili konuşan Çeviker, "Hugo çok kaliteli bir oyuncu illa ki onun yokluğu hissedilir fakat transferin son iki gününde iki tane daha forvet transferi yaptık. Arkadaşlarımdızda elinden geleni yapacaktır. Bir an önce orta sıralarda yer edinmek istiyoruz. Beşiktaş maçından da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.
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