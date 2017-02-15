Bedir: ''20 günde 6 bin kombine sattık''

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçların ardından kombine bilet satışının arttığını belirterek, "Kombine bilet sayısında ilk beşteyiz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Tesisleri'ne ziyaretinde konuşan Bedir, yönetimi devraldıktan sonra en büyük destekçilerinin Mustafa Çelik olduğunu ifade etti.

En son Galatasaray maçında yaşadıkları sevinçlerinin, ligdeki diğer maçlarda da devam etmesini dileyen Bedir, "Galatasaray maçında alınan sonuç neticesinde herkes sarmaş dolaş oldu. Önümüzdeki Bursaspor maçında inşallah aynı sahnelerin tekrarlanmasını umut ediyorum. Son dönemde alınan galibiyetlerin anlamlı olabilmesi için sahamızdaki Bursaspor maçını mutlaka kazanmak zorundayız." diye konuştu.

"20 günde 6 bin kombine sattık"

Erol Bedir, başarılı sonuçlar neticesinde kentte takımı sahiplenmenin arttığını belirtti.

Taraftar ilgisinin Galatasaray maçından sonra daha da artığını belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Kombine bilet sayısında ligde ilk beşteyiz. 9 bin civarında kombine satışımız oldu. Biz kulübü ilk yarı itibarıyla 3 bin kombine ile devralmıştık. 20 günde 6 bin kombine satmak hayal bile edilemezdi. Bizim 40'a yakın locamız boş duruyordu, kapalıydı. Aramızda oturduk, kafa kafaya verdik ve bir fiyat belirledik. Daha sonra şeffaf bir şekilde kulübümüzün internet sitesinde boş locaları satışa sunduk ve o gece hepsi bitti. Şu anda boş locamız kalmadı."

Çelik: "Şehrin bir haftadır havası değişti"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayserispor'un aldığı başarılı sonuçlarla Kayseri'ye büyük sevinç yaşattığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte oynanacak maçlara da aynı ciddiyetle çıkılıp, aynı heyecanın yaşatılması gerektiğini ifade eden Çelik, "Önümüzde Bursaspor maçı var, şimdi ona odaklanmamız lazım. Sadece bu maçı değil lig bitene kadar tüm maçları aynı ciddiyetle ele almamız gerekiyor. Şehrin bir haftadır havası değişti. Bu heyecanın, coşkunun, takımı sahiplenmenin lig sonuna kadar devam etmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Çelik, 17 Şubat Cuma günü oynanacak Bursaspor maçına gidecek taraftarların passolig kartlarını gösterdikleri takdirde raylı sistemden ücretsiz faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Ziyaretin ardından Çelik, antrenman sahasında teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncuları tebrik etti.