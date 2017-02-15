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"Böyle sığ düşünce olur mu?
15 Şubat 2017 , 20:45
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TRT Radyo Haber'e konuşan Yılmaz Vural, teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.
"Bir kere duygusal olarak çok yanlış. İki taraf da haklı ama hoş olmadı. Ayrıca bir şey diyeceğim, Igor Tudor, Karabükspor'u şampiyon mu yaptı? Aldığı puan 27. Şimdi bakalım aynı oyunu Galatasaray'da oynatabilecek mi? diyen ve Galatasaray'ın başına geçmesinin kendisine nasip olmadığını söyleyen Vural, "Ne yapalım kardeşim? Oluyor böyle şeyler. Galatasaray yönetiminden bana teklif gelmedi ama yönetim dışında herkesten talep geldi Galatasaray'da çalış diye. Neymiş efendim, 'Sneijder'i idare edemezler'' diyorlar. Böyle sığ düşünce olur mu? Yapmayın Allah aşkına. Riekerink'i geçtim. Tudor kariyerinde kaç tane yıldız futbolcu idare etmiş?" ifadelerini kullandı.
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