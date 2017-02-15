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Bu gözler ne hocalar gördü!
15 Şubat 2017 , 11:47
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR – Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile ilgili ortaya çıkan bir istatistik çok dikkat çekti. Sarı-kırmızlı takımın uzun yıllardır formasını giye Sarıoğlu, Igor Tudor’un gelişiyle birlikte 17. Teknik direktörle çalışmış olacak.
Bu arada Sabri Sarıoğlu ile Igor Tudor daha önce futbolculuk döneminde karşı karşıya gelmişti. Hatta Sabri Sarıoğu, yeni teknik direktörü olacak Tudor’a klas çalımlar atmıştı.
Galatasaray'ın 2 Aralık 2003'te Juventus ile oynadığı karşılaşmada Tudor da siyah-beyazlı formayı giymişti. Bugün halen kadroda yer alan Sabri de o gün sahada futbolcu olarak rakibiydi.
İşte Sabri Sarıoğlu'nun çalıştığı teknik adamlar :
1. Mircea Lucescu
2. Fatih Terim
3. Gheorghe Hagi
4. Eric Gerets
5. Karl-Heinz Feldkamp
6. Cevat Güler
7. Michael Skibbe
8. Bülent Korkmaz
9. Frank Rijkaard
10. Gheorghe Hagi
11. Bülent Ünder
12. Fatih Terim
13. Roberto Mancini
14. Cesare Prandelli
15. Hamza Hamzaoğlu
16. Jan Olde Riekerink
17. Igor Tudor
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- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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