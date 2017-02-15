Bu gözler ne hocalar gördü!

AJANSSPOR – Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile ilgili ortaya çıkan bir istatistik çok dikkat çekti. Sarı-kırmızlı takımın uzun yıllardır formasını giye Sarıoğlu, Igor Tudor’un gelişiyle birlikte 17. Teknik direktörle çalışmış olacak.



Bu arada Sabri Sarıoğlu ile Igor Tudor daha önce futbolculuk döneminde karşı karşıya gelmişti. Hatta Sabri Sarıoğu, yeni teknik direktörü olacak Tudor’a klas çalımlar atmıştı.



Galatasaray'ın 2 Aralık 2003'te Juventus ile oynadığı karşılaşmada Tudor da siyah-beyazlı formayı giymişti. Bugün halen kadroda yer alan Sabri de o gün sahada futbolcu olarak rakibiydi.



İşte Sabri Sarıoğlu'nun çalıştığı teknik adamlar :



1. Mircea Lucescu

2. Fatih Terim

3. Gheorghe Hagi

4. Eric Gerets

5. Karl-Heinz Feldkamp

6. Cevat Güler

7. Michael Skibbe

8. Bülent Korkmaz

9. Frank Rijkaard

10. Gheorghe Hagi

11. Bülent Ünder

12. Fatih Terim

13. Roberto Mancini

14. Cesare Prandelli

15. Hamza Hamzaoğlu

16. Jan Olde Riekerink

17. Igor Tudor



Yasal Uyarı : Bu haber ajansspor.com tarafından yazılmıştır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.