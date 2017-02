"Bütün olaylar yeniden başladı"

Milliyet Gazetesi Yazarı Şansal Büyüka, futbol gündemini değerlendirdi.



Soyunma odaları koridorlarında hakemler tehdit ediliyor, rakip futbolcular hırpalanıyor, akreditasyon kartını nasıl aldığı belli olmayan onlarca sivil o koridorlarda “cirit” atıyor, terör estiriyor.



Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları “eyleme” göre değil “eyyama” göre karar veriyor, ceza uyguluyor. Suçun şiddetinden çok, yapanın kimliği etkisi-tepkisi-torpili öne çıkıyor.



Futbol ailesi olarak 15 Temmuz akşamından sonra safları sıklaştırmış, rekabeti sahada bırakmış, gönül gönüle, omuz omuza vermiştik. Ama bu birlikteliği çabuk bozduk, safları çabuk dağıttık. Bir anlamda “kâbus geri döndü”. Çok uzun zaman var ki, sahalara taş, sopa, elimize ne geçerse atmıyorduk, kafa göz yarmıyorduk, tribünlerden yeşil zemine dalıp futbolculara saldırmaya çalışmıyorduk.



Hepsi yeniden başladı Üstelik “korku tünelleri” dediğimiz soyunma odaları koridorlarında hakemler tehdit ediliyor, rakip futbolcular hırpalanıyor, akreditasyon kartını nasıl aldığı belli olmayan onlarca sivil o koridorlarda “cirit” atıyor, terör estiriyor. Özellikle son haftada bu can sıkıcı olaylar zirve yaptı.



Düşünün Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk, Konya deplasmanında eşi, çocukları ve yönetici arkadaşları ile birlikte maçı izlediği locada saldırıya uğradı. İşin en acısı, bu saldırıyı bile “masum” göstermeye çalışanlar var. Saldıranlar görüntülerden belli Maçlar oynanırken sahalara dalanlar, kafa göz patlatanlar belli Ama şiddet yasası yeteri kadar işlemiyor, etkisini hissettiremiyor. Yasayı uygulamakla görevli olanlar işe “angarya” niyeti ile bakıyorlar, görev yaptıkları bölgelerde, yerel duyarlılıklara uyuyorlar. Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları “eyleme” göre değil “eyyama” göre karar veriyor, ceza uyguluyor. Suçun şiddetinden çok, yapanın kimliği etkisi-tepkisi-torpili öne çıkıyor. O zaman cezalar “adamına göre-kurumuna göre” uygulanıyor. Her kademede çok şiddetli bir “ahbap-çavuş” ilişkisi, her kademede çok şiddetli bir “torpil” ve her kademede çok şiddetli bir “eyyam” var. Cezalar güce göre, hatıra göre, kulübe göre uygulanıyor ya da uygulanmıyor. Sonuç berbat ve biz hâlâ birbirimizi kandırmaya devam ediyoruz.





Kamera uygulaması



Sanıyorum Mahmut Özgener Federasyonu, soyunma odaları koridorlarına “kamera” takılması kararını almıştı. Birinci lig maçlarındaki koridor görüntüleri, işlerine gelmeyen görüntüleri sildikleri için kulüplerin tasarrufuna bırakılmayacak, “online” olarak Futbol Federasyonu'nda bir “izleme odasında” toplanıp takip edilecekti. Bu uygulama daha sonra başlatıldı mı bilmiyorum. Başlatıldıysa koridorlarda terör estirenler niye belirlenemiyor, başlamadıysa niye başlamadı, niye her işimiz lafta kalıyor?



Bugün sokaklarda her adımda bir güvenlik kamerası varken, aynı uygulamayı stat koridorlarında yapmak çok mu zor Bu korku tünellerini ne zaman aydınlatıp, ne zaman “şeffaf” hale getireceğiz.



Ne yapıldı?



Antalya Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Konya maçından sonra çocukları ve eşinin yanında saldırıya uğramasının görüntüleri her yerde tüm ayrıntıları ile var.

Merak ediyorum:

1 Bu saldırıyı yapanlar yakalandı mı? 2 Bu saldırıyı yapanlara “şiddet” yasası uygulandı mı? 3 Bundan sonra maçlara girişleri yasaklandı mı? 4Ya da saldırganlar ellerini-kollarını sallayarak dağıldılar mı? Olay saatinden bu yana bu konuda futbol kamuoyu ile paylaşılmış bir bilgi yok. Gene “Ört ki ölem” durumu mu var, olay her zaman olduğu gibi kapatılmaya mı çalışılıyor.



Ey insaf çık ortaya!



Bursaspor'un tarihi şampiyonluğunda Volkan Şen'in büyük katkısı var. Ozan, Fernandao, Şener kulübün kasasına milyonlarca euro para kazandırarak gittiler. Bursaspor'a yararları var, zararları yok. Bunun karşılığı ağza alınmayacak çok ağır toplu küfürler yediler. Ey vicdan, ey akıl, ey insaf neredeysen çık ortaya



Böyle devam



Bursa tribünlerinde şampiyonluktan sonra ilk kez böyle coşkulu bir kalabalık ve unutulmaz “atkı şovu” gördük. Bursaspor Yönetimi, bir maç için değil, her maç için bu coşkuyu bu kalabalıkları yaşatabilmek ve tribünlere getirebilmek adına uyguladığı yönteme devam etmeli





Pes etmeyenler



Antalyaspor'un 9 kişilik kadrosu için “pes etmeyenler” diyorum. Bizim ligde sahada bir eksik kaldın mı sanki her şey bitiyor. Oysa Antalyaspor bu hafta, hem de ligin en fazla koşan, en iyi mücadele eden takımı Konya önünde 9 kişi kalmasına rağmen berabere kalmayı, puan almayı başardı. “Pes etmeyenler”, bir eksik kalınca “pes etmeyi” alışkanlık haline getirenlere ders olsun



Değeri yokken anlaşılanlar

Maraton programında da söyledim Bazılarının değeri varlığında değil, yokluğunda anlaşılıyor. Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan özellikle son dönemlerde her fırsatta eleştirilir oldu. Ama Kayserispor maçında gördük ki, Selçuk'suz Galatasaray orta sahası hiç yürümüyor. Selçuk'u eleştirmeyi alışkanlık haline getirenler Kayserispor maçını unutmasın.



İnanılır gibi değil



Hamit Altıntop özellikle son iki yılında Galatasaray'da topa vurmadan ayrılıp gitti. Alman liginde daha ilk maçında formasını giydiği Darmstadt, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerken, “haftanın en iyi oyuncusu” seçildi. İnanılır gibi değil Ya bizde bir gariplik var, ya da gelip gidenlerde



Beşiktaş yoldan çıkmaz



Beşiktaş'ın lig sonuna kadar “yoldan çıkacağını” düşünmüyorum. Beşiktaş'ın yolculuğunda geçen hafta Karabük'te olduğu gibi elbette molalar olacak. Ama her şeye rağmen Beşiktaş önde gidiyor ve arkasındaki rakiplerinin kendisini sollamaya ne niyeti, ne hızı, ne de gücü var. Yönetici Metin Albayrak'ın söylediği gibi, Beşiktaş kendi kendine bir kaza yapmazsa yolun sonuna herkesten önce varır.



Anlaşılır gibi değil



Fenerbahçe forması ile geldiği günden beri en iyi maçını oynadı Alper Üstelik maçın ilerleyen dakikalarına rağmen en ufak bir “yorulma” sinyali vermedi. O zaman niye çıkartırsın, anlaşılır gibi değil



Aynı fikirde misiniz?



Fenerbahçe Yönetimi, geçen hafta kupadaki Beşiktaş galibiyetinden sonra “Advocaat ile bir yıl daha sözleşme” demiş ve bunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Son Bursaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin aynı hevesi ve isteği devam ediyor mu, merak ediyorum



Mosturoğlu ne demek istiyor?



Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu federasyon işlerini iyi bilir. Mosturoğlu geçen hafta “rapor temsilcinin namusudur” diye bir açıklama yaptı. Ne demek istiyor Mosturoğlu? Raporlar mı değişiyor, raporlar yanlış mı yazılıyor, ya da temsilciler bazı şeyleri görmezden mi geliyor Madem sağlıklı ve hakça bir düzen istiyoruz, Şekip Mosturoğlu, bu konuyu bütün ayrıntıları ile kamuoyu ile paylaşmalı