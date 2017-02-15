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Dev derbinin tarihi açıklandı!

Tarih15 Şubat 2017 , 19:23

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Dev derbinin tarihi açıklandı!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinin ne zaman oynanacağı açıklandı. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre dev derbi 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. 

İşte 22. ve 23. hafta ile Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçların programı:

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