Galatasaray açıkladı!

AJANSSPOR - Galatasaray Kulübü, teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Bu gelişme KAP'a da bildirildi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde :



14 Şubat 2017 Salı günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın Hollandalı Teknik Direktörü Sayın Jan Olde Riekerink ile yolların ayrılması kararı alınmıştır

Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Jan Olde Riekerink, 2015-16 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası’nı; Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa’yı kazanan takımın başında yer aldı.

2016-17 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.