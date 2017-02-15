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Galatasaray'a sürpriz yardımcı!

Tarih15 Şubat 2017 , 11:17

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Galatasaray'a sürpriz yardımcı!

Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran Galatasaray'da yönetim Igor Tudor'un ilk yardımcısını belirledi. Eski futbolculardan Soner Tolungüç ile iletişime geçildiği belirtildi.

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor'un ilk yardımcısını belirledi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Soner Tolungüç'le temas kuruldu.

Son olarak Karşıyaka'yı çalıştıran ve iki aydır boşta olan Tolungüç'ün teklife çok sıcak baktığı bildirildi.

Kaynak : AMK

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