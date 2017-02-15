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Galatasaray'a sürpriz yardımcı!
15 Şubat 2017 , 11:17
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Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran Galatasaray'da yönetim Igor Tudor'un ilk yardımcısını belirledi. Eski futbolculardan Soner Tolungüç ile iletişime geçildiği belirtildi.
Galatasaray yönetimi, Igor Tudor'un ilk yardımcısını belirledi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Soner Tolungüç'le temas kuruldu.
Son olarak Karşıyaka'yı çalıştıran ve iki aydır boşta olan Tolungüç'ün teklife çok sıcak baktığı bildirildi.
Kaynak : AMK
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