- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
''Gelecek sezon ayrılabilirim''
15 Şubat 2017 , 19:37
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.
FK Krasnodar ile oynanacak zorlu maç öncesi Brezilya'nın Fox Sports kanalına özel bir röportaj veren 29 yaşındaki golcü, gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini açıkladı: "Brezilya'ya döndüğümde bu Bahia kulübüne olacak. Umarım çok zaman geçmez. Gelecek sezon olabilir."
Türkiye'deki taraftarların ne kadar ateşli olduklarından da bahseden Fernandao, "Çok yardımcı oluyorlar, özellikle de iç saha maçlarında. Bunu derbilerde görebiliyorsunuz. Bir taraftar sırf benden imza alabilmek için arabasıyla beni takip etmişti" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Brezilyalı golcü, "Dünyanın kapıları açıldı. Yaşınıza rağmen hala en üst seviyede oynanabileeğini gösterdim. Sadece Avrupa'da değil Brezilya'da da çok fazla örnek var. Şu anda daha önce olmadığı kadar kendime iyi bakıyorum" dedi.
Kariyerinde sadece 8 aylık bir periyotta Bahia forması giyen Fernandao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Yıldız golcünün adı Çin kulüpleriyle de anılıyordu.
(YASAL UYARI: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller