''Gelecek sezon ayrılabilirim''

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.

FK Krasnodar ile oynanacak zorlu maç öncesi Brezilya'nın Fox Sports kanalına özel bir röportaj veren 29 yaşındaki golcü, gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini açıkladı: "Brezilya'ya döndüğümde bu Bahia kulübüne olacak. Umarım çok zaman geçmez. Gelecek sezon olabilir."

Türkiye'deki taraftarların ne kadar ateşli olduklarından da bahseden Fernandao, "Çok yardımcı oluyorlar, özellikle de iç saha maçlarında. Bunu derbilerde görebiliyorsunuz. Bir taraftar sırf benden imza alabilmek için arabasıyla beni takip etmişti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Brezilyalı golcü, "Dünyanın kapıları açıldı. Yaşınıza rağmen hala en üst seviyede oynanabileeğini gösterdim. Sadece Avrupa'da değil Brezilya'da da çok fazla örnek var. Şu anda daha önce olmadığı kadar kendime iyi bakıyorum" dedi.

Kariyerinde sadece 8 aylık bir periyotta Bahia forması giyen Fernandao'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Yıldız golcünün adı Çin kulüpleriyle de anılıyordu.

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