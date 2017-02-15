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Juventus'tan Tudor'a tebrik mesajı!

Tarih15 Şubat 2017 , 19:17

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Juventus'tan Tudor'a tebrik mesajı!

AJANSSPOR- Hırvat teknik adam Igor Tudor bugün itibariyle Galatasaray'da resmen göreve başladı. 

1999-2007 yılları arasında formasını giydiği Juventus kulübü de Twitter hesabı üzerinden Tudor'u kutlarken ona başarılar diledi. 

38 yaşındaki teknik adam son olarak Kardemir Karabükspor'u çalıştırıyordu. 

 

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