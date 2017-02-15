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Juventus'tan Tudor'a tebrik mesajı!
15 Şubat 2017 , 19:17
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AJANSSPOR- Hırvat teknik adam Igor Tudor bugün itibariyle Galatasaray'da resmen göreve başladı.
1999-2007 yılları arasında formasını giydiği Juventus kulübü de Twitter hesabı üzerinden Tudor'u kutlarken ona başarılar diledi.
38 yaşındaki teknik adam son olarak Kardemir Karabükspor'u çalıştırıyordu.
Congratulazioni a Igor #Tudor, nuovo tecnico del @Galatasaray. 👏 In bocca al lupo! 👍 pic.twitter.com/LJT8Z7velI— JuventusFC (@juventusfc) February 15, 2017
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