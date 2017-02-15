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Karabükspor'da yeni hoca belli oluyor!

Tarih15 Şubat 2017 , 23:29

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Karabükspor'da yeni hoca belli oluyor!

Teknik direktör Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaşmasının ardından yeni teknik adam arayışına giren Kardemir Karabükspor sürpriz bir isimle söz kesti.

Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut idaresindeki Karabükspor yönetimi, 46 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı Zoran Barisic ile prensip anlaşmasına vardı. Zoran Barisic'in yarın Kırmızı-Mavili takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan; daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran Barisic bu takımların başında toplamda 213 maça çıktı.

(Sporun Dibi)

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